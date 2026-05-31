  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karton başkan safını belli etti! CHP’li belediye başkanı Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı! İran’a karşı sahada ve masada çuvalladı Züğürt tesellisi ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı! Anıtkabir'de tartışma! Özgür Özel'in ziyaretinde gerginlik: Şov yapacağım derken rezil oldu 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden 'kargaşa' detayı Tünele ne gerek var diyen kafaya isyan ettiler Vatandaş kontak kapattı Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı "Hesap vereceksiniz" demişti: Erdoğan'ın sözlerini masal sandılar! ABD ordusunun en değerlisini düşürdü Tek tek avlıyor Ancak bu cezalar sizi adam eder... Trafik canavarına 225 bin lira para cezası
Yerel İngiltere'den Çin çıkarması
Yerel

İngiltere'den Çin çıkarması

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İngiltere'den Çin çıkarması

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, 1-3 Haziran arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz Bakan'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle ülkeyi ziyaret edeceği ve iki bakanın 11. Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu toplantısını gerçekleştireceği belirtildi.

Bakan Cooper, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

 

Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın ve küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'ndaki durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Cooper'ın ziyareti İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Starmer, 2018'den bu yana Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz Başbakanı olmuştu.

Starmer'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde liderler, giderek karmaşık hale gelen uluslararası ortamda diyaloğu ve işbirliğini geliştirerek "uzun vadeli ve istikrarlı bir stratejik ortaklık" kurma konusunda mutabakata varmıştı.

Cooper'ın ziyareti söz konusu mutabakatın kapsamı ve içeriğine dair ipuçları verecek.

İngiltere'den İslam düşmanı siyasetçiye geçit yok: Filip Dewinter'ın ülkeye girişi yasaklandı!
İngiltere'den İslam düşmanı siyasetçiye geçit yok: Filip Dewinter'ın ülkeye girişi yasaklandı!

Avrupa

İngiltere'den İslam düşmanı siyasetçiye geçit yok: Filip Dewinter'ın ülkeye girişi yasaklandı!

Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!
Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!

Avrupa

Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!

İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi
İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

Dünya

İngiltere'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23