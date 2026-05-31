Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Boş şişeyi getirene para iadesi!

Türkiye, 1 Temmuz 2026’dan itibaren depozitolu ambalaj iade sistemini tam anlamıyla uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor.

Vatandaşlar, atıklarını toplama makinelerinde teslim ederek iade bedellerini doğrudan nakit olarak alma imkanına kavuşacak.

Türkiye genelinde çevre dostu önemli bir uygulama başlıyor. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi tüm ülkede zorunlu hale geliyor. Uzmanlar, bu adımın çevreyi korumanın yanı sıra ekonomiye de büyük katkı sunacağını belirtiyor.

Türkiye Çevre Ajansı’nın (TÜÇA) öncülüğünde hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle birlikte atık izleme süreci tamamen dijitalleşiyor. Sistemde, ambalajın üretimden geri dönüşüme kadarki tüm aşamaları kayıt altına alınacak. Amaç, hem hammaddenin israfını önlemek hem de doğaya bırakılan atık sayısını minimuma indirmek.

Temmuz ayında başlayacak yeni süreç gereği; bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller, büfeler ve pek çok ticari işletme iade noktası olacak. Ayrıca, alışveriş merkezleri, hastaneler ve havalimanları gibi alanlar da geri dönüşüm merkezleri olarak sisteme entegre edilecek.

Söz konusu işletmelerin, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kayıt olmaları zorunlu tutuluyor. Kayıt işlemleri “dbys.gov.tr” adresinden tamamlanabiliyor ve işletmeler, sistem üzerinden kendilerine uygun operatörü tercih edebiliyor.

Uygulamayla birlikte artık vatandaşlar ellerindeki DOA logolu cam, plastik veya alüminyum içecek ambalajlarını belirlenen makine veya toplama noktalarına bırakacak. Her bir ambalaj karşılığında elde edilen iade bedeli, kullanıcının dijital hesabına aktarılacak. Toplanan bakiye, banka hesabına gönderilebilir, alışverişte harcanabilir ya da isteyenler için ATM’den nakit olarak çekilebilecek.

Sisteme katılan işletmeler de çeşitli teşviklerden yararlanacak. İş yerlerine, seçtikleri sistem operatörleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda belirli oranlarda destek ödemesi sağlanacak. Ayrıca, geri dönüşüm amacıyla gelen vatandaşların oluşturacağı ek müşteri trafiği sayesinde ticari hareketlilikte artış yaşanması öngörülüyor.

TÜÇA, ülke genelinde yaygınlaşacak bu sistem sayesinde ekonomiye yılda yaklaşık 30 milyar TL katkı sağlanmasını bekliyor. Böylece, kaynakların daha verimli kullanımı ve geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.