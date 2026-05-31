AK Parti’nin acı günü: Azaklı, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilal Azaklı (55) için Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bilal Azaklı'nın cenazesi, Şahincili Mahallesi'nde toprağa verdildi.

Törene Azaklı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.