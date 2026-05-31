Saniyeler içinde söküp atıyor! İşte fırın ızgaralarını ilk günkü gibi yapmanın en pratik yolu...
Tüm ev hanımlarının en önemli sorunlarından olan fırın ızgara temizliği için püf nokta haberimizde...
Ev temizliğinde en çok ertelenen ve bıkkınlık veren yerlerin başında şüphesiz fırın telleri geliyor. Üzerine yapışan peynirler, damlayan yemek yağları zamanla kuruyarak fırın ızgaralarını adeta bir kabusa dönüştürebilir. Peki, ovalamaktan kollarınızı yormadan, yılların birikmiş yağını ve kirini söküp atmanın bir yolu var mı? Temizlik uzmanları, fırın tellerini ilk günkü parlaklığına kavuşturacak en etkili ve pratik yöntemleri paylaştı.
İşte fırın temizliğini çocuk oyuncağına çevirecek o formüller… Beyaz eşya ve pişirme sistemleri uzmanları, fırın tellerinin yılda en az 2 ila 4 kez derinlemesine temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak evde sık sık börek, kek veya fırın yemekleri yapılıyorsa bu sıklığın artması şart. Uzmanlar, fırından yayılan kötü kokuların en büyük sebebinin tellere yapışıp her fırın açıldığında yeniden yanan yemek artıkları olduğunu vurguluyor.
Eğer temizliği banyoda veya mutfak tezgahında yapacaksanız, yüzeylere zarar vermemek için mutlaka eski bir havlu sermelisiniz.
Küvetinizi veya büyük bir leğeni fırın tellerine zarar vermeyecek şekilde eski bir havluyla kaplayın. Telleri yerleştirip üzerini geçecek kadar sıcak su doldurun. İçine yarım su bardağı bulaşık makinesi deterjanı (sıvı veya toz) ekleyin ve 12 saat boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda yağların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Hafifçe bir süngerle üstünden geçip durulamanız yeterli!
Kimyasal kullanmak istemeyenler için en doğalı sirke ve karbonat ikilisidir. Tellerin üzerine bolca karbonat serpiştirin ve ardından sprey şişesiyle beyaz sirke püskürtün. Köpürme reaksiyonu yağları yumuşatacaktır. 10-15 dakika bekledikten sonra tel yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.
Yemekleri asla doğrudan telin üzerine koymayın; mutlaka bir fırın tepsisi veya borcam kullanın.
Tepsinin altına fırın matı veya alüminyum folyo sererek damlayan yağların tellere yapışmasını önleyin. Rayların kolay kayması için: Temizlik bittikten sonra tellerin fırına giren ray kısımlarına birkaç damla bitkisel yağ (sıvı yağ) sürerseniz, teller ilk günkü gibi kaygan olacaktır.
