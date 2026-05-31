Coğrafi işaret alındı! Ekim alanı 5 yılda yüzde 86 arttı
Düzce'de ekimi yapılan ve 2019'da coğrafi işaret alan Konuralp pirincinin üretim alanı, devlet desteğiyle 1316 dekardan 2 bin 450 dekara yükseldi. Çeltik üreticisi İsmet Aktepe, "Artık yapamayacak kadar yaşlanmıştık ki o ara yardımımıza teknoloji yetişti. Dron, lazer alındı ve biraz insan gücünü azalttık. Verim buna bağlı arttı. Teknolojik aletler gübreyi, tohumu ölçülü atıyor. Bu anlamda şaşma yapmıyor. Elle atarken o dengeyi sağlayamıyorduk" dedi.