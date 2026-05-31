  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onana olmazsa alternatifi Süper Lig'den! Trabzonspor listenin ilk sırasına yazdı Öyle büyük faydaları var ki... Gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile... Yolcu otobüsü yangınla birlikte küle döndü! 8 can gitti, geriye enkaz kaldı! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Mekke'ye veda vakti! Hacılar Kâbe’den ayrılıyor Galatasaray yönetiminden Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan zam Ev, arsa ve iş yeri olanlar dikkat: İlk taksit için son gün! O şartı sağlayanlara 5 yıllık iade, geç kalana ceza var! Kızartma, püre, fırın yemeği... Hangi patates sağlıklı? Turuncu mu sarı mı? Saniyeler içinde söküp atıyor! İşte fırın ızgaralarını ilk günkü gibi yapmanın en pratik yolu...
Spor
4
Yeniakit Publisher
Aziz Yıldırım, Sakarya'da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklını açıkladı...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım, Sakarya'da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklını açıkladı...

Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.

#1
Foto - Aziz Yıldırım, Sakarya'da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklını açıkladı...

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini aktararak "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz." dedi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım, Sakarya'da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklını açıkladı...

Stadı başka yere taşıma konusunun kongre konusu olduğuna değinen Yıldırım, "Yönetim karar veremez. Öyle bir konu gündeme gelirse, kongre yaparız. Kongrenin alacağı karara da saygı duyarız." ifadelerini kullandı. Çocuk bir taraftarın, "Forvet harici hangi mevki de transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, Oğuz Çetin ve etrafındakilerin işlemleri yapacağını, yabancı oyuncuların 14'te kalması gerektiğinden yerli oyuncuya ihtiyaç olduğunu ve çözüm üretileceğini dile getirdi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım, Sakarya'da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklını açıkladı...

"Şu an da inceleme yapıyorlar zaten. Yöneticilere gelip, 'Şuraya bu oyuncu lazım, şununla anlaşabiliyoruz' diyecekler, o şekilde çözeceğiz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız, iyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil Avrupa'da tur atıp Şampiyonlar Lig'ine kalmak için. Sosyal medya bende yok, hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla. Benim kadar tecrübeli yok, onların akıllarına da ihtiyacım yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor
Sağlık

Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor

Bilim dünyasının arı üzerine çalışan uzman isimleri, ölümcül hastalıkların başında gelen kansere karşı kainatın yaratılışından gelen mucize..
Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti
Gündem

Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayanların yanında aldı. Der..
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel..
Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar
Gündem

Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar

İran Silahlı Kuvvetleri, küresel petrol ticaretinin ve deniz trafiğinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimi zirveye tırmandıra..
Sularda yüzdüğü tespit edildi! Hürmüz Boğazı’nda gizemli cisim
Dünya

Sularda yüzdüğü tespit edildi! Hürmüz Boğazı’nda gizemli cisim

Umman Deniz Güvenlik Merkezi, Hürmüz Boğazı’ndaki kıyı trafik bölgesinin batısında deniz mayını olduğundan şüphelenilen yüzen bir cisim tesp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23