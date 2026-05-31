Doğru ürün, pratik temizlik.. Açık renk kıyafet giyenler dikkat! O büyük hata...
Kullandığımız deodorantların bilinmeyen bir zararı daha ortaya çıktı.
Kullandığımız deodorantların bilinmeyen bir zararı daha ortaya çıktı.
Yaz aylarında ferahlık sağlayan deodorantlar, kıyafetlerde inatçı lekelere neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durumun arkasında terle temas eden bazı içeriklerin kumaşta bıraktığı kalıcı izler var. Doğru ürün seçimi ve pratik temizlik yöntemleriyle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte haberin tüm detayları...
Deodorantlar, her mevsim hijyen ve ferahlık sağlasa da kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak zamanla kıyafetlerde istenmeyen izlere yol açabiliyor. Özellikle yaz aylarında sıkça tercih edilen bu ürünler, beyaz veya açık renkli kumaşların koltuk altı bölgelerinde inatçı ve estetik görünümü bozan sarımsı lekeler bırakıyor.
Düzenli yıkamaya rağmen çıkmayan bu izler, hem giysilerin ömrünü kısaltıyor hem de kalıcı bir sorun haline geliyor.
Kumaşın liflerine işleyen bu sararmanın asıl sorumlusu ise bilinenin aksine ter değil, terdeki proteinlerin deodorant içeriklerindeki alüminyum bileşikleriyle girdiği kimyasal reaksiyon. Bu reaksiyon, lekenin kumaş dokusuna hapsolarak kalıcılaşmasına neden oluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23