Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

Meral Akşener’in binbir emekle büyütüp siyaset sahnesine kazandırdığı isimlerin vefasızlığı ve koltuk sevdası bir kez daha gözler önüne serildi. Eski genel başkanına sadakat göstermek yerine siyasi ikbal peşinde koşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in zamanında sert sözlerle hedef aldığı ve adeta topa tuttuğu odaklarla samimiyeti iyice ilerletti.

Eski Liderine Adeta Meydan Okudu

Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayan kirli odakların yanında aldı. İYİ Parti'nin yeni lideri, şaibeli kurultayda emaneten genel başkanlık koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edilen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yol arkadaşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesine bayram ziyaretinde bulunarak adeta eski genel başkanına meydan okudu.

"Kocaman Hırsız Çıktılar" Sözünü Unuttular

Meral Akşener’in daha önce malum zihniyete yönelik sarf ettiği “Seçilmesine vesile olduk, kocaman hırsız çıktılar!” feryadı hafızalardaki tazeliğini korurken, Dervişoğlu’nun bu ziyareti partililer tarafından büyük bir vefasızlık ve ihanet olarak yorumlandı. Kendi tabanına ve kurucu iradeye sırt çeviren İYİ Parti’nin yeni yönetimi, Akşener’in hırsızlıkla suçladığı bu yapılara kalkan olmaya ve can simidi uzatmaya devam ediyor.