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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 18:58:00 - 2023-02-02 19:27:34
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat saat 17.15 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 3 can salı içerisindeki 39 göçmeni kurtardı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiler

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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