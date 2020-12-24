Yunanistan'ın ölüme ittiği 125 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale ve Aydın'da Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 125 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Çanakkale ve Aydın'da Yunanistan tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen toplam 125 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik kurtardı.
Çanakkale'de 53 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının bir can salı ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 53 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı
Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı da karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salı içerisinde yabancı uyrukluların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 72 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.