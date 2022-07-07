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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği 101 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği 101 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı olayda Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 23:30:00 - 2022-07-07 23:34:20
Yunanistan'ın ölüme ittiği 101 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 6-7 Temmuz tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri üç ayrı olayda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

101 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botları tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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