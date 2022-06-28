Yunanistan'ın ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-905 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.