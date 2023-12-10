Yunanistan'ın amiral gazetesinden provakatif Erdoğan yazısı! Korkudan titriyorlar...

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Gazetenin fikir-analiz kategorisinden yayınlanan yazıda, "Erdoğan'ın balkanlardaki ağları" başlığı kullanıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethinin anımsatıldığı haberde, Sultan Süleyman, "Rüyası Tuna nehrinde suya düştü; orduları Viyana surları önünde Hristiyan müttefiklerin orduları tarafından ezildi. O, şu anda Bosna-Hersek olarak bilinen topraklara çekilmek zorunda kaldı ve aşağılandı." sözleriyle hedefe kondu.

Erdoğan'ın "Mavi Vatan" hassasiyetini yazan gazete; "Beş yüz yıl kadar sonra, başka bir Türk, bu sefer padişah retoriğiyle Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Batı'ya, Süleyman'ın geldiği yere kadar ulaşacak yeni bir Osmanlı İmparatorluğu'nun (kendisi buna "Mavi Vatan" adını veriyor) yeniden inşasını tasavvur ediyor. Trakya, Selanik ve Üsküp'ten geçerek doğuya ve oradan da Çin'e uzanan yeni bir rota çiziyor.." ifadelerini kullandı.

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'İsrail'in cezalandırıcısı Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İsrail'in cezalandırıcısı" denilen yazıda, İslam ülkelerinin Erdoğan'a destek vermediği gerçeği kullanıldı.

Gazete, bu durum üzerinden Erdoğan'ı "başarısız" olmakla itham ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara ilk geldiğinde "ılımlı İslam" modelini kullandığını söyledi.

Gençlerin Batı'ya göç ettiğini öne süren Yunanistan merkezli gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen yıllarda "baskıcı" bir yönetim kurduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin de ele alındığı yazıda, "Türkiye, Balkanlar'da stratejik ve üst düzeyde çalışıyor, etnik çatışmalara ve iç siyasi gelişmelere müdahale ediyor." denildi.

Kışkırtıcı ifadeler!

Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamına ilişkin duyarlılığını da aktaran gazete, Türkiye'nin, Sırplarla Bosnalıların ilişkileri üzerinde olumlu katkıları olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın "Avrupa Birliği'ni dikkate almadığını" söyleyen Yunan yayın organı, şu kışkırtıcı ifadeleri kullandı:

"Süleyman'ın Batı'ya yönelik düşmanlığından beş yüz yıl sonra Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa sınırı olan Bosna'dan Batı'ya tüm ülkeleri tehdit ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs 2018'deki çağrısını da hatırlatan gazete, "Saraybosna'da çeşitli ülkelerden 15 bin Türk'ün katıldığı seçim konuşmasında, onları siyasi partilerde aktif olmaya ve parlamentolarda sandalye aramaya çağırdı." ifadelerini kullandı.

Gazete, "Görünen o ki Erdoğan, Balkanlar'daki Müslüman halkların ardından Batı Avrupa'daki Türk ordularını da alarma geçirmeye çalışıyor." yorumunu yaptıktan sonra, Erdoğan korkusunu şöyle özetledi:

Türk lider Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın vizyonunu halkına ve dünyadaki Müslümanlara yeniden aşılayarak iman kardeşlerine ilham vermeye çalışıyor.