Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! İHA ve SİHA’lara karşı neler yapacaklarını konuştular
Türk savunma sanayisinin büyük başarısı Yunanistan’da büyük bir paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği doğrultuda üretilen yerli ve milli SİHA ile İHA’ların yoğun talep görmesinden Yunanistan’ın rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Türk SİHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.
Türk İHA’larına karşı neler yapabileceklerini konuştular
Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı. Avrupa'da Türk SİHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk SİHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Atina’da ‘Türk SİHA’ paniği
Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin SİHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın "Türk İHA diplomasisine" karşı panzehir aradığını yazdı.
Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'de Afrika zirvesi düzenledi. Etkinlikte Nijerya 'Türk teknolojisi'ne olan ilgisini dile getirildi. Bu anlaşmaların uygulanması halinde Türkiye, Sahra Altı Afrika'ya taşınmaya başlamış olacak"