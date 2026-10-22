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HAVELSAN

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AA Giriş Tarihi:

HAVELSAN

HAVELSAN’ın çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “Mühendis Çocuk Yollarda” projesinin yeni durağı Trabzon oldu. Şanlıurfa’nın ardından Trabzon’a taşınan proje, bilim ve teknoloji etkinliklerine erişim imkanı kısıtlı çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

#1
Foto - HAVELSAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Yomra, Akçaabat ve Of ilçelerindeki köy okullarında öğrencilere yönelik uygulamalı atölyeler düzenlendi.

#2
Foto - HAVELSAN

İlk kez TEKNOFEST Güneydoğu öncesinde hayata geçirilen projeyle çocukların mühendislik ve teknoloji alanındaki uygulamaları deneyimlemeleri, yerli ve milli teknolojilerle erken yaşta tanışmaları hedefleniyor.

#3
Foto - HAVELSAN

BAHA KÖY OKULLARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU: Trabzon programının ilk gününde Yomra Çamlıyurt İlkokulu ve Maden Ortaokulu öğrencileri, gün boyunca düzenlenen uygulamalı atölye çalışmalarına katıldı. BARKAN insansız kara aracı (İKA) oyun atölyesinin yanı sıra robot kol, güneş saati ve kağıt uçak yarışması gibi etkinliklerle öğrencilerin mühendislik, tasarım, üretim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Etkinliklerin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen BAHA bulut altı insansız hava aracının (İHA) öğrencilere tanıtılması oldu. Köy okullarına getirilen BAHA'yı yakından inceleme ve mühendislerinden bilgi alma fırsatı bulan öğrenciler, İHA'nın canlı gösterimini ilgiyle takip etti. Böylece öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji çalışmalarını yakından tanırken mühendislik alanındaki çalışmaların gerçek hayattaki uygulamalarını da gözlemleme imkanı buldu.

#4
Foto - HAVELSAN

ÜÇ GÜNDE YAKLAŞIK 500 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI: HAVELSAN, 19 Ekim'de Yomra Çamlıyurt İlkokulu ve Maden Ortaokulu'nda başlayan etkinliklerini, 20 Ekim'de Akçaabat Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu'nda, 21 Ekim'de ise Of Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu'nda sürdürdü. Üç günlük program kapsamında yaklaşık 500 öğrenciye ulaşılırken, etkinliklerin sonunda çocuklara Mühendis Çocuk katılım belgeleri ve Mühendis Çocuk dergileri hediye edildi. Proje ile çocukların bilimsel düşünme, problem çözme ve üretme becerilerinin desteklenmesi, mühendislik ve teknoloji alanlarına yönelik ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

#5
Foto - HAVELSAN

BİLİMFEST HEYECANI KÖY OKULLARINA TAŞINDI: HAVELSAN, 22-24 Ekim tarihlerinde Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek BilimFest'e de katılacak. Festival öncesinde düzenlenen "Mühendis Çocuk Yollarda" etkinlikleriyle bilim ve teknoloji heyecanı Trabzon'un köy okullarına taşınırken öğrencilerin BilimFest'e yönelik farkındalığının artırılması da hedeflendi. HAVELSAN, proje kapsamında mühendislik ve teknoloji alanındaki bilgi birikimini daha geniş öğrenci kitlelerine ulaştırarak çocukların geleceğin mühendisleri olma yolundaki ilgi ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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