BAHA KÖY OKULLARINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU: Trabzon programının ilk gününde Yomra Çamlıyurt İlkokulu ve Maden Ortaokulu öğrencileri, gün boyunca düzenlenen uygulamalı atölye çalışmalarına katıldı. BARKAN insansız kara aracı (İKA) oyun atölyesinin yanı sıra robot kol, güneş saati ve kağıt uçak yarışması gibi etkinliklerle öğrencilerin mühendislik, tasarım, üretim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Etkinliklerin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen BAHA bulut altı insansız hava aracının (İHA) öğrencilere tanıtılması oldu. Köy okullarına getirilen BAHA'yı yakından inceleme ve mühendislerinden bilgi alma fırsatı bulan öğrenciler, İHA'nın canlı gösterimini ilgiyle takip etti. Böylece öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji çalışmalarını yakından tanırken mühendislik alanındaki çalışmaların gerçek hayattaki uygulamalarını da gözlemleme imkanı buldu.