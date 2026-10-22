Kabus yine İstanbul’a geliyor: 4-5 saat sürecek!

İstanbul’da geçen hafta yaşanan felaketin ardından yeni bir yağışlı sistem için uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelecek fırtınanın Trakya’dan İstanbul’a, ardından Sakarya yönüne ilerlemesinin beklendiğini belirtti. Gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli sağanakla, bazı durumlarda ise doluyla birlikte görülebilen bir fırtına türü olan 'oraj'ın İstanbul’da metrekareye 15 ila 20 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Sistemin aynı bölgede uzun süre etkili olması yerine hızlı ilerlemesi ve geçişinin yaklaşık 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yağışların etkisini büyük ölçüde yitirmesi, pazar günü ise İstanbul’da çok bulutlu havanın hâkim olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 14 ila 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.