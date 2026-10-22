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Aktüel Kabus yine İstanbul’a geliyor: 4-5 saat sürecek!
Aktüel

Kabus yine İstanbul’a geliyor: 4-5 saat sürecek!

Yeniakit Publisher
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Kabus yine İstanbul’a geliyor: 4-5 saat sürecek!

Geçen hafta sel felaketi ve su baskınlarına yol açan şiddetli sağanağın ardından yeni bir ‘oraj fırtına sistemi’ İstanbul’a yaklaşıyor. Balkanlar üzerinden gelecek 'oraj'ın Trakya’dan geçerek İstanbul’a ilerlemesi bekleniyor. Uzmanlar yağışların cuma günü öğleden sonra etkili olacağına, fırtınanın geçiş süresinin ise 4-5 saati bulabileceğini tahmin ediyor.

İstanbul’da geçen hafta yaşanan felaketin ardından yeni bir yağışlı sistem için uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelecek fırtınanın Trakya’dan İstanbul’a, ardından Sakarya yönüne ilerlemesinin beklendiğini belirtti.  Gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli sağanakla, bazı durumlarda ise doluyla birlikte görülebilen bir fırtına türü olan 'oraj'ın İstanbul’da metrekareye 15 ila 20 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Sistemin aynı bölgede uzun süre etkili olması yerine hızlı ilerlemesi ve geçişinin yaklaşık 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yağışların etkisini büyük ölçüde yitirmesi, pazar günü ise İstanbul’da çok bulutlu havanın hâkim olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 14 ila 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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