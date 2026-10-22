Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi:

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı M/V Aroyat adlı yük gemisi, akıntıyla Giresun açıklarına kadar sürüklendi. Gemide çıkan yangının ardından 16 kişilik mürettebattan 15’i tahliye edilirken, kaybolan Türk mühendis Erkan Nika’yı arama çalışmaları sonuç vermedi.

Karadeniz'de yaşanan dron saldırısının ardından hasar gören yük gemisi, Giresun açıklarında ortaya çıktı. Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Palau bayraklı M/V Aroyat adlı dökme yük gemisinin kıç bölümünde ve yaşam alanında yangın çıktı. Gemide bulunan 7 Mısırlı, 6 Suriyeli ve 3 Türk olmak üzere toplam 16 kişilik mürettebatın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Tahliye sırasında Arnavut kökenli Türk mühendis Erkan Nika'ya ulaşılamadı. Diğer 15 mürettebat ise gemiden tahliye edildi.

KAYIP MÜHENDİS BULUNAMADI

Erkan Nika'nın ailesinin başvurusu üzerine Novorossiysk bölgesindeki liman yetkilileri, sahil güvenlik ekipleri, sağlık kuruluşları ve arama kurtarma birimleri harekete geçti. Denizde yürütülen aramalara rağmen kayıp mühendisten haber alınamadı. Akıntının etkisiyle Karadeniz'de sürüklenen hasarlı gemi, Giresun açıklarına kadar geldi. Giresun Liman İşletmelerine ait römorkör tarafından kıyıya yakın bir noktaya çekilen gemi, burada demirlendi. Gemide kayıp mühendis Erkan Nika'yı bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı.

ALİAĞA'YA GÖTÜRÜLECEK

Gerekli resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından hasarlı geminin önümüzdeki günlerde İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine götürülmesinin planlandığı öğrenildi.