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Dünya Almanya'da "Rus istihbaratı" operasyonu
Dünya

Almanya'da "Rus istihbaratı" operasyonu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Almanya'da "Rus istihbaratı" operasyonu

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Almanya'da Rus istihbaratı için faaliyet gösterdiği iddiasıyla bir Ukraynalı gözaltına alındı.

Almanya'da Rus istihbaratı için faaliyet gösterdiği şüphesiyle Ukrayna vatandaşı Vadym Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Vadym Y. hakkında 15 Ekim'de tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu karar kapsamında bugün Brandenburg eyaletinin Oder-Spree Bölgesi'nde gözaltına alınan Vadym Y. hakkında "yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet gösterdiğine dair güçlü şüphelerin bulunduğu" ifade edildi.

 

Vadym Y'nin, en geç Temmuz 2025'ten itibaren bir aracı vasıtasıyla Rus istihbarat servisiyle temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, şüphelinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bağlamında Almanya'da söz konusu istihbarat servisi için askeri açıdan önemli olan bilgiler topladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, şüphelinin, zırhlı araçlar, mühimmat ve patlayıcı maddelerin üretimine ilişkin bilgilerin yanı sıra NATO'nun doğu kanadını güvence altına alan bölgelerdeki askeri tesisler ve buralardaki personele ilişkin bilgiler topladığı iddia edildi.

Bu bilgilerden bir kısmının kamuya açık olduğu, bir kısmının da Avrupa savunma sanayi sektöründen bazı kişilerden alındığına dikkati çekilen açıklamada, Ukrayna vatandaşı Vadym Y'nin tutuklama talebiyle yarın hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

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