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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde dev indirim haftası başladı!
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde dev indirim haftası başladı!

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde dev indirim haftası başladı!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin bilgisine sundu. Mutfak ve temizlik alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan haftalık indirim listesinde temel gıda maddelerinden hijyen ürünlerine kadar pek çok kalem ürün yer alıyor.

Haftalık alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapanlar, Tarım Kredi'nin 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyalarına göz atıyor. Yeni haftayla birlikte satışa sunulan ürünleri ve etiket fiyatlarını incelemek isteyenler, Tarım Kredi aktüel kataloğun ayrıntılarını araştırıyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

  • Osmancık pirinç: 389 TL
  • Tam yağlı taze kaşar peyniri: 459 TL
  • Çay: 849 TL
  • Pilavlık bulgur: 189 TL
  • Kırmızı mercimek: 215 TL
  • Yarım yağlı yoğurt: 145 TL
  • Piliç nugget: 169 TL
  • Doğal maden suyu: 99 TL
  • Çamaşır deterjanı: 429 TL
  • Bambu özlü kağıt havlu: 209,90 TL

 

 

  • TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ
  • Bebek bezi çeşitleri: 379 TL
  • Süzme peynir: 229 TL
  • Milföy hamuru: 155 TL
  • Siyah zeytin: 165 TL
  • Tereyağı: 389 TL
  • Sıvı çamaşır deterjanı: 249,90 TL
  • Üzüm pekmezi: 189,90 TL
  • Buzdolabı poşeti: 69,90 TL

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