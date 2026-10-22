Gazze’ye giden yardım tırlarına Siyonist engel! İşgalciler yolu kapattı

Gazze’ye insani yardım taşıyan tırlar, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında Siyonist işgalcilerin engellemesiyle karşılaştı.

İşgal medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık 20 kişilik grup yardım tırlarının kullandığı güzergâhta toplanarak araçların ilerlemesini engelledi.

SÖZDE MİLLETVEKİLİ TIRLARIN ÖNÜNE DİKİLDİ

Eyleme aşırı sağcı grupların yanı sıra sözde siyasetçilerin de katıldığı aktarıldı.

İşgal medyasının haberinde, sözde milletvekillerinden birinin yardım tırlarını durdurmak için doğrudan araçların önüne geçtiği belirtildi.

Böylece Gazze’deki sivillere ulaştırılmak üzere yola çıkarılan insani yardımın geçişi bir kez daha Siyonist gruplar tarafından hedef alınmış oldu.

YARDIM TIRLARINI ENGELLEMEK İÇİN ŞEBEKE KURMUŞLARDI

Gazze’ye insani yardım taşıyan konvoylara yönelik engellemeler daha önce de gündeme gelmişti.

Haaretz'in Mayıs 2024'te yayımladığı haberde, aşırı sağcı işgalcilerin Gazze'ye giden yardım konvoylarını durdurmak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları aktarılmıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre işgalciler, yardım tırlarının sürücülerini tehdit ediyor, araçlardaki malzemeleri yağmalıyor ve kullanılamaz hale getiriyordu.

Daha da dikkat çekici olan ise konvoyların güzergâh bilgilerinin önceden elde edildiğine ilişkin anlatımlardı. Haberde, yardım tırlarının hareket ve güzergâh bilgilerinin işgal ordusu ve polis teşkilatındaki irtibatlar üzerinden eylemcilere ulaştırıldığına dair ifadelerin bulunduğu belirtilmişti.

HEDEFTE YİNE GAZZE’YE GİDEN İNSANİ YARDIM VAR

Son engelleme, Gazze’ye ulaştırılmaya çalışılan insani yardımların dahi aşırı sağcı Siyonist grupların hedefi haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Gazze’deki sivillerin gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlara erişimi kritik önem taşırken, yardım malzemesi taşıyan tırların önüne geçilmesi bölgeye insani yardım ulaştırılmasını daha da zorlaştırıyor.