Trabzon'un Reis'i 5'te 5 yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Alman teknik adam Reis yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı kazandı.
Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.
SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü.
Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.