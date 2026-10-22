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Spor Trabzon'un Reis'i 5'te 5 yaptı
Spor

Trabzon'un Reis'i 5'te 5 yaptı

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Trabzon'un Reis'i 5'te 5 yaptı

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Alman teknik adam Reis yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı kazandı.

Alman teknik adam yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında 2-0 kazanan Bordo-mavili takım, üst üste 5 resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, Reis yönetiminde 5. resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım UEFA Konferans Ligi'nde ilk 2 maçtan 6 puan çıkardı.

SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, takımının ilk golünü penaltıdan atarak skor katkısını sürdürdü.

Ligde 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Salah, UEFA Konferans Ligi'nde de 2. golünü kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki 12 karşılaşmada 10 gole ulaştı.

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