Bir zamanlar SİHA kamerasını vermiyorlardı! Şimdi savunma iş birliği için Ankara’ya geldiler

Kanada Başbakanı Mark Carney, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Carney ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi kararlaştırılırken savunma sanayisi, enerji, ticaret, ulaştırma ve yatırım alanlarında yeni iş birlikleri gündeme geldi.

ERDOĞAN: SAVUNMA SANAYİSİNDE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

Başkan Erdoğan, ortak basın toplantısında Kanada ile savunma sanayisindeki temaslara özellikle dikkat çekti.

Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayisi iş birliğinin öneminin farkında olan iki NATO müttefiki olduğunu belirterek savunma sektörü ortaklıklarına ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı.

İki ülke arasında geçmişte savunma sanayisi alanında yaşanan kriz düşünüldüğünde Ankara'da ortaya çıkan bu tablo ayrıca dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR TÜRK SİHA'LARINA KAMERA VERMEYİ DURDURMUŞLARDI

Takvimler 2020'yi gösterdiğinde ise Ankara-Ottawa hattındaki manzara bugünkünden oldukça farklıydı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekâtta Türk yapımı Bayraktar TB2'leri kullanmasının ardından Kanada, Türkiye'ye yönelik bazı askeri ihracat izinlerini askıya almıştı.

Kısıtlamaların merkezinde Türk SİHA'larında kullanılan Kanada menşeli elektro-optik sistemler de bulunuyordu.

Türkiye ise sonraki dönemde savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmalarını hızlandırarak kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmaya devam etti.

Kanada da 2024 yılında Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı.

ŞİMDİ MASADA SİHA VE SAVUNMA ORTAKLIĞI VAR

Aradan geçen yılların ardından ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici.

Bir dönem Türk SİHA'larında kullanılan optik sistemlere ihracat kısıtlaması uygulayan Kanada, bugün Türkiye ile savunma sanayisi iş birliğini derinleştirmek istiyor.

İki ülke arasında imzalanan savunma sektörü ortaklıkları mutabakatı da bu değişimin en somut göstergelerinden biri oldu.

Başkan Erdoğan, Kanada ile savunma sanayisinin yanı sıra nükleer enerji alanında da yakın temas içerisinde olduklarını açıkladı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Görüşmenin ekonomi ayağında da önemli kararlar alındı.

Başkan Erdoğan, yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmini önce 5 milyar, ardından 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ile Kanada arasındaki doğrudan uçuşların yaklaşık iki katına çıkarılması da planlanıyor.

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yıl sonundan önce başlatılması konusunda mutabakata varılırken iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar gerçekleştirmesi de gündeme alındı.

ERDOĞAN: KÂĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAK

Başkan Erdoğan, Türkiye-Kanada ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının sembolik bir karar olmayacağının altını çizdi.

Enerjiden madenciliğe, kritik minerallerden nükleer enerjiye, savunma sanayisinden ticarete kadar geniş bir alanda somut projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Böylece bir dönem savunma sanayisi ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle ilişkilerin gerildiği iki ülke, bugün savunma teknolojilerinde ortaklık konuşan yeni bir döneme girdi.

ALİYEV'İN O SÖZLERİ YENİDEN AKILLARA GELDİ

Kanada'nın 2020'de aldığı kararın gerekçelerinden biri, Türk SİHA'larının Azerbaycan tarafından Karabağ'da kullanılmasıydı.

Tam da bu noktada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in o dönemde BBC'ye verdiği röportajdaki sözleri yeniden hatırlandı.

Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı desteğe ilişkin soruya cevap verirken desteğin siyasi ve manevi olduğunu vurgulamış, Azerbaycan'ın kullandığı Türk, İsrail ve Rus askeri sistemlerini satın aldığını ve parasını ödediğini ifade etmişti.

Parası ödenmiş olsa bile Türkiye Azerbaycan'a yardım etmek için Kanada'dan ambargo yemiş ilişkileri sekteye uğramıştı.

Kanada Türkiye'nin Azerbaycan'a silah vermesi nedeniyle Türkiye'ye ambargo uygulamıştı.

Aradan yıllar geçti.

Türkiye savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesini sürdürdü, Kanada 2024'te kısıtlamaları kaldırdı ve bugün Kanada Başbakanı Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan'la savunma sanayisinde ortaklık konuştu.

Ortaya çıkan tablo, Ankara'nın savunma sanayisinde yıllar içerisinde ulaştığı konumu göstermesi açısından da dikkat çekici oldu.