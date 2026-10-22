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Dünya Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi
Dünya

Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi

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Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi

Arnavutluk’ta on gündür süren hükümet karşıtı protestolardaki gerilim parlamentoya da taşındı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede çıktı.

olarak birbirlerini engellemeye çalıştıkları görüldü. Birbirine giren milletvekillerini ayırmak için parlamentonun güvenlik görevlileri müdahale etti.

 

60 günlük men talebi

Parlamento Başkanı Niko Peleshi, oturum gündemini devam ettirmeye çalışsa da bu mümkün olmayınca oturum 1 saat süren gerginliğin ardından sona erdi. Olayların ardından iktidardaki PS parlamento grubu, aralarında Fidel Kreka’nın da yer aldığı bazı PD milletvekillerinin 60 gün boyunca parlamento oturumlarına katılmaktan men edilmesini talep etti. Başvuruda muhalefet milletvekilleri, parlamentonun normal işleyişini engellemek, kürsüyü kapatmak, oylama sürecini ihlal eden eylemlerde bulunmak, hakaret ve iktidar partili milletvekillerine su şişeleriyle vurmakla suçlandı.

 

Arnavutluk sokaklarında eylemler sürüyor

Arnavutluk’ta ülkeyi sarsan protestolar ve şiddet eylemleri, bugün 10. gününde devam ediyor. Başbakan Edi Rama’nın daha önce Başbakanlık önüne sandalyeler koyarak yaptığı diyalog çağrısını reddederek sandalyeleri deviren göstericiler, Rama’nın diyalog çağrısını bu kez sandalyelerin yerine yerleştirdiği beton blokları bir kez daha reddetti. Rama da sosyal medya hesabından, protestocuların üzerinde diyalog çağrısı yer alan beton oturma bloklarını devirdiği anları gösteren bir video paylaştı. Başbakanlık önündeki protestoya öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katılırken, Rama’nın istifasına yönelik talepler yinelendi.

 

Şimdiye kadar gösterilerde 320 kişi yaralandı

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, 13 Ekim'den bu yana Tiran ve diğer şehirlerdeki gösterilerde 192 polis, 92 eylemci ve 36’sı da bölgeden geçmekte olanlar olmak üzere toplam 320 kişi yaralandı.

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