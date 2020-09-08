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Dünya Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet Miçotakis iktidarını hedef aldı. Muhalif bir milletvekili Türkiye'nin bölgede süper güç olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:59:00 -
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ni (AB) arkasına alan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdı.

Ancak Atina yönetiminin bu küstahlığına ülke içinden de tepkiler geliyor.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, çarpıcı ifadeler kullandı.

Skai TV'ye konuşan Kanelli, Yunanistan'a gaz veren Fransa'nın kendileri için değil Libya için Doğu Akdeniz'de bulunduğunu söyledi.

Dikkat çeken Erdoğan tespiti: Stratejik bir akıl

Yunanistan'ın iki önemli iletişim hatası yaptığını itiraf eden Yunan vekilin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

İşte Liana Kanelli'nin o açıklaması:

"Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan öyle, Erdoğan böyle' dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç"

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