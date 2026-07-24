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Gündem Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Önce cuma namazı sonra içkili kulüp
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Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Önce cuma namazı sonra içkili kulüp

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Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Önce cuma namazı sonra içkili kulüp

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel tüm tuşlara basıyor. Özel camiden ayrıldıktan sonra kurulacak partinin ilk toplantısını yapmak üzere yabancı misyonların da ağırlandığı içkili kulüp Anadolu Kulübü’nün yolunu tuttu.

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in önderliğinde kurulan YENİ Parti için kuruluş dilekçesi resmen İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

 

CAMİ ÇIKIŞI ATATÜRÇÜLÜK

Camiden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda Atatürkçülük yapan Özel, "Bugün de önemli bir günde gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok önemli, çok kritik bir günde bizimle birliktesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığından sarayları, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği heyeti temsiliyle birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.” dedi.

 

CUMA NAMAZINDAN İÇKİLİ KULÜBE

Cami önünde açıklamalarına devam eden Özel, bir sonraki durağını ise açıkladı. Kurulacak partinin ilk toplantısını yapmak üzere yabancı misyonların da ağırlandığı içkili Anadolu Kulübü’ne gideceğini ifade eden Özel,  “Birazdan 91 milletvekilimiz de ki kendileri kurucular kurulu üyelerimizdir. Bu kez 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları İsmet Başkanı'nın ilk başkanlığıyla kurulmuş olan Anadolu Kulübü'ne gidiyoruz. Anadolu Kulübü'nde kurucular kurulu ile ilk toplantımızı yapmak, Kurucular Kurulumuzun genel başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. “ dedi.

 

ANADOLU KULÜBÜ’NÜN GEÇMİŞİ

Anadolu Kulübü, Mustafa Kemal’in talimatıyla 31 Ekim 1926 tarihinde Ankara'da kurulan, Türkiye'nin ilk ve tek parlamenter sivil toplum kuruluşudur. Cumhuriyeti kuran kadroların sosyal ve kültürel entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan dernek, cumhuriyet tarihi boyunca çok sayıda siyasi kararın olgunlaştığı gayriresmi bir meclis işlevi gördü.

Tesis bünyesindeki restoranlarda, özel davetlerde, düğün ve banket organizasyonlarında misafirlere limitli veya limitsiz yerli alkollü içecek seçenekleri sunuluyor.

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Yorumlar

Selım

Bu sarhos ahlak yoksunu hırsızların pesınden gidenlerde kendılerı gibidir

Adem

Bu müptezel vatan hainlerine oy veren müslüman bilinçsiz ve cahil bir müslümandir.yüz yildir dinimizde,soyumuza saldiran bu müptezellere oy vermek ihanettir ..
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