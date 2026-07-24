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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı alem-i islam’a kavuşturduk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı alem-i islam’a kavuşturduk

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı alem-i islam’a kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ayasofya'nın ibadete açılması için bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı için çok mutluyuz. İslam alemine hamd olsun kavuşturduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Altıncı senesinde de böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Restorasyonlarını da bir taraftan yapmaya devam ediyoruz. Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu, mutluyuz. Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk.

Bir an önce tüm insanlığı Hristiyan Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hepimizi çok mutlu ediyor. Bizler gerçekten gururlu ve mutluyuz.

"NATO İÇİN GERİ DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU"

Trump başta olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydi. Bu duygularını gerek yemekte gerek yemek sonrası eşleri ile birlikte yaptıkları yemekte olsun onlarda mutluluklarını bizimle birlikte paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık. 20 yıldan sonra İstanbul arkadan Ankara'daki zirve her ikisi de bizler için zenginlik, mutluluk oldu. Bütün misafirlerimize NATO zirveler toplantısından sonra ben de teşekkürü borç bilirim.

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