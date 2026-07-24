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Gündem Haluk Levent Hazal Kaya’yı da çarpmış: Bağışımın kumara gitmesi alçakça bir hareket!
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Haluk Levent Hazal Kaya’yı da çarpmış: Bağışımın kumara gitmesi alçakça bir hareket!

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Haluk Levent Hazal Kaya’yı da çarpmış: Bağışımın kumara gitmesi alçakça bir hareket!

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hazal Kaya’nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, “Ahbap'a ben de 120 bin lira bağış yaptım. Yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hazal Kaya İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Kaya’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Kaya ifadesinde, "Haluk Levent 2020 yılında kendisi SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin ben de aynı şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmam sebebiyle bana telefonla ulaştı. Kendi benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başka görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır. Deprem döneminde ben de her Türk Vatandaşı gibi yardımda bulunmak istedim. O sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı" dedi.

AHBAP'A 120 BİN LİRA BAĞIŞ YAPTIM

Kaya ifadesinin devamında, "O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım zaten çok kısa bir süre sonra doğum yaptım ve sonraki süreçte bu tür etkinlik veya bir yayına katılımım söz konusu olmadı. Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Bu sebeple elimden geldiğince yardımlarda bulundum. Ahbap'a 120 bin lira bağış bende yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım" dedi.

KORKUNÇ BİR ŞEY

Kaya, "Bu süreçte sadece Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımlarım olmadı. Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'nin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir" dedi.

Hazal Kaya, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

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Yorumlar

Adem

Kerizlerin mali deniz yemeyen onlardan daha keriz. Devlete vermeyin,ahbapa verin derken hainlikten yarisiyordunuz.simdi hiç zirlamayin...oh olsun...keriz mali yiyin seküler,laik hirsizlar,kankanizinmis gibi yiyin.....
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