Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 8 darbeci ile 2 Yunan askeri hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Kammenos, "Ben, Yunan askerlerinin rehin olduğundan bahsederken bazıları bana saldırdı, dalga geçti. Ama maalesef takas önerisi ile haklılığım ortaya çıktı. Yunanistan barışı istiyor, bu halklarımızın faydası içindir. Bunun çözümü 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasıdır" dedi.