İsrail Suriye'de köyleri basmıştı... Türkiye'den açıklama geldi!

Bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

İsrailli teröristler dünden beri, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde yoğun kara operasyonları yaparak baskınlar düzenlemiş ve topçu atışları gerçekleştirmişti. Abidin ve Cemle köylerinde sivil halkın göç etmesine neden olan kalıcı bir tampon bölge oluşturmaya çalışan İsrail bir de pişkin açıklama yapmıştı. Savunma Bakanı Israel Katz'ın "süresiz" kalınacağına dair açıklamalarıyla gündeme gelen bu saldırılar, uluslararası hukukun açık ihlali olarak bölgedeki işgal niyetini ortaya koymuştu.