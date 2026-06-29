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Gündem Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı
Gündem

Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı

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Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini ve müzakerelerin yeniden başlatılması için çalıştıklarını belirtti.

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Yorumlar

Mehmet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli bir mesaj veriyor. Avrupa'nın kendi savunmasını güçlendirmek zorunda olduğunu söylüyor. Bizim de milli güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Batı dünyası her zaman çıkarına göre hareket ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için çabalıyoruz ama NATO’nun güvenlik anlayışını yeniden şekillendirme ihtiyacı büyük. Almanya'da yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum.
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