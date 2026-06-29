Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini beklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini ve müzakerelerin yeniden başlatılması için çalıştıklarını belirtti.