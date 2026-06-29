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Gündem Rüşvetçi Turgut'un vekili belli oldu: CHP'li Silifke'de 'Kökten' değişim!
Gündem

Rüşvetçi Turgut'un vekili belli oldu: CHP'li Silifke'de 'Kökten' değişim!

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Rüşvetçi Turgut'un vekili belli oldu: CHP'li Silifke'de 'Kökten' değişim!

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazandı.

Mersin'in Silifke Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı Grubu ise MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özel'i aday gösterdi.

Belediye meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk ve ikinci turda, CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI

Üçüncü turda ise Kökten 18, Mehmet Özel 10 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Silifke Belediye Başkan Vekili seçilen Kökten, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Silifke Belediyesi Başkanı Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da tutuklanmış, 23 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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Rüşvet hortumunu kendine bağlamış! CHP'li Silifke Belediyesi’nde aile boyu vurgun!

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Yorumlar

Ahmet

CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla tutuklanınca yerine CHP'li Oğuzhan Kökten seçildi. Bu olay, CHP'nin belediyelerde yerleşik sistematik yolsuzluğunu daha bir ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hızlı müdahalesiyle rüşvet ağının kurucusu olan Turgut ile beraber 8 kişi de yakalandı. Allah'ın izniyle bu tür karanlık olayların önüne geçilecek ve milletimizin emanetini en iyi şekilde yerine getirecek, dürüst ve vatansever liderler ülkemizde görev yapacaktır.

2000 yılında Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 14 5 milyar dolar devlet bankalarının görev zararı 40 milyar dolar Bürokraside kim var 100 yıllık CHP Osmanlı'yı yıkan ittihatçılar

2026 Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon 600 milyar doları geçti 24 yılda her ile 400-500 milyar TL yatırım yapıldı 80 yılda 8 milyon motorlu araç alabilenler 24 yılda 26 milyon motorlara çalmış bir o kadar da ev almış bu milletin soyanlar CHP'ye oy verenler mi liderleri mi bugün ekonomide şikayet edenler kimin safında duruyor beğendiği Avrupalıların teknoloji üretenlerin sapında mı beğendiği batılanın ürettiği teknolojileri üretenlerin yanında mı ekonomiden şikayet edenlere soyanlar kim kızını evini arabasını oğlunu böyle birilerine verir mi ülkesini verenler kendi belaları kendi ellerinden veriyorlar hırsız
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