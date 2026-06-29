Rüşvetçi Turgut'un vekili belli oldu: CHP'li Silifke'de 'Kökten' değişim!
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Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazandı.
Mersin'in Silifke Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı Grubu ise MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özel'i aday gösterdi.
Belediye meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk ve ikinci turda, CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı.
ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI
Üçüncü turda ise Kökten 18, Mehmet Özel 10 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla Silifke Belediye Başkan Vekili seçilen Kökten, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.
Silifke Belediyesi Başkanı Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da tutuklanmış, 23 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
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