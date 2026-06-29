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Gündem CHP’nin icraatı: Çöp konteyneri kaldırmak! Belediye vatandaşı çileden çıkardı
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CHP’nin icraatı: Çöp konteyneri kaldırmak! Belediye vatandaşı çileden çıkardı

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CHP’nin icraatı: Çöp konteyneri kaldırmak! Belediye vatandaşı çileden çıkardı

CHP yönetimindeki İzmir’in Karaburun ilçesinde çöp krizi büyüyor. Konteynerlerin kaldırıldığı sokaklar adeta çöplüğe dönerken, mahalleli koku ve yaban domuzu tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi 86'ncı Sokak'ta, çöp konteynerlerinin kaldırılması sebebiyle yol kenarları çöplüğe döndü. Evsel atıklar, plastikler ve molozlarla dolan sokakta oluşan çevre kirliliğine vatandaşlar sitem etti. Sıcaklarla birlikte artan sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, çöplerin kaldırılmamasından şikayet ederek, Karaburun Belediyesi'ne tepki gösterdi.

 

"Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir"

Temizlik ve çöp toplama konusunda boş vermişlik başladığını belirten çevre sakini, "Yaz da geldi. İnsanlar bahçelerini topladı. Bahçelerden çıkan molozlar buraya atılıyor. Mordoğan'ı çöpsüz şekilde görmek istiyoruz. Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir" diye konuştu.

 

Temizlik ve hijyenin belediyenin asli görevi olduğuna dikkat çeken bir başka mahalle sakini ise "Sağlık açısından zararlı. İlerisi deniz. İnsanlar bu yolu çok sık kullanıyor. Önceden burada çöp arabaları vardı. Sonradan kaldırıldı" dedi.

Öte yandan konuyla ilgili yetkililerle görüştüklerini söyleyen çevre sakinleri, ‘sokakta manevra alanı olmadığı için çöp arabası yola giremiyor. O yüzden çöp konteynerleri kaldırıldı' yanıtını aldıklarını ileri sürdü.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberi okuduğumda CHP'nin ihmal ve umursamazlığına şahit oldum. Mordoğan Mahallesi halkının çöplük içinde yaşam zorunluluğu çekmesi, Karaburun Belediyesi'nin sorumluluk bilinci eksikliğinin bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan bu durumun giderilmesini bekliyoruz. Allah'ım ülkemizi bu zihniyetin etkilerinden kurtaracağına inanıyorum.

Cxvnmn

Topal ördek yapınca ancak bu kadar oluyor.
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