Vali, sanal kumar tehlikesine böyle dikkat çekti: Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personelleri, toplumu tehdit eden iki büyük tehlikeye karşı alınacak önlemleri anlattı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar, okul idarecileri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararları gözler önüne serildi. Seminerde konuşan uzmanlar, teknolojik gelişmelerle birlikte dijital ortam ve sosyal medyanın en üst boyuta ulaştığına dikkat çekerek, bu durumun sanal kumar ve uyuşturucuya erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

ÖNCE KAZANDIRIYORLAR

Seminerde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, dünya nüfusunun dörtte birinin alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi çeşitli bağımlılıklarının olduğunu ifade etti. Son zamanlarda hem dünyayı hem de ülkemizi sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Köşger, sanal kumar reklamlarının eşinin telefonuna dahi geldiğini ifade ederek "Şimdi telefonun içinde her şey. Her şey elinizde. Yani neredeyse bizim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar. Nereden tespit ettilerse telefonunu, 'Size şu kadar avans verdik, hadi bir başlayın bir uçtan oynayın.' Algoritmaları da yazmışlar. Önce bir kazandırıyorlar, sonra hafif hafif kaybettirmeye başlatıyorlar ve hızlandırıyorlar. Ona göre bütün mal varlığınız alınıncaya kadar giden bir süreç yaşatıyorlar" dedi.

HER BİREY UYANIK OLMALI

Toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Vali Köşger, "Sadece kumarla ilgili de değil, uyuşturucu bağımlılığı da dahil diğer bütün süfli işler de dahil çok kolay erişim imkanları ortaya çıktı. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Biz devlet olarak, emniyet olarak, jandarma olarak, güvenlik güçleri olarak bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Ama tehlikenin boyutu çok büyük. Dolayısıyla toplum olarak, topyekun mücadele etmemiz lazım. Okulda öğretmen, okulda idareci müdür, sokakta büyükler, sokaktaki esnaf, sokaktaki sivil toplum kuruluşları, mahallede muhtar, mahalledeki ahali ve tabii ki en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olması lazım, mücadele ediyor olması lazım, en başta kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkıyor olması lazım. Hepimizin uyanık olması lazım. O yüzden sizleri topladık, Denizli'de ulaşabildiğimiz kadar insanlara; annelere, babalara, ailelere eğitimler vereceğiz. Biz bu bilinçlendirme faaliyeti önleyici bir tedbirdir”