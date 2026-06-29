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Dünya O ülke nefes aldı! Rekor sıcakların ardından sağanak geldi
Dünya

O ülke nefes aldı! Rekor sıcakların ardından sağanak geldi

Yeniakit Publisher
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O ülke nefes aldı! Rekor sıcakların ardından sağanak geldi

İsviçre’de günlerdir etkili olan kavurucu sıcakların ardından ülke genelinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarlar etkili oldu.

İsviçre’de haziran rekorları kırdıran sıcak hava dalgası, yerini gök gürültülü yağışlara bıraktı. Ülke genelinde haziran rekorları kıran sıcak hava dalgası, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

 

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölümünde şiddetli ve gök gürültülü yağışların etkili olduğu belirtildi.

 

Açıklamada, "Yerel olarak daha şiddetli yağışlar ve gök gürültülü fırtınaların yanında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Gece boyunca hava sakinleşecek ve çoğunlukla açık bir gökyüzü hakim olacak." ifadelerine yer verildi.

 

Dondurucu kış soğuklarıyla ünlü İsviçre'de son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kayıtlara geçmişti.

Basel'de 26 Haziran'da kayıtlara geçen 38,8 derece sıcaklık ile bu şehirde haziran ayı rekoru kırılmıştı.

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