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Dünya Yunanistan'dan Türkiye sınırına yakın bölgede "LNG" projesi
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye sınırına yakın bölgede "LNG" projesi

Yunanistan, Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) projesini başlattı. 363 milyon 700 bin avroluk bütçeye sahip projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor..

Yeniakit Publisher
2022-05-03 18:16:00 - 2022-05-03 18:22:31
Yunanistan'dan Türkiye sınırına yakın bölgede "LNG" projesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katıldı.

"RUS DOĞAL GAZ KAYNAKLARINA ALTERNATİF"

Charles, projeyi Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için yeni bir adım olarak değerlendirerek, "Bu yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali, doğal gaz kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine, enerji altyapımızın güçlendirilmesine ve Rusya'nın fosil yakıtlarından kademeli olarak bağımsızlaşmamıza katkı sağlayacak." diye konuştu.

Projenin Rus doğal gaz kaynaklarına alternatif oluşturabileceğini savunan Miçotakis, "Moskova'nın doğal gaz konusundaki son şantajları, bu iş birliğini sadece gerekli değil aynı zamanda acil de kılıyor." dedi.

Miçotakis, doğal gazın gelecek yıllarda devam edecek önemine rağmen asıl hedefin ucuz ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş olduğunu kaydetti.

Petkov da "Doğal gaz, enerji, boru hatları, kara yolları ve demir yollarına ilişkin bölgedeki tüm stratejik altyapı çalışmaları tamamlandığında, hep birlikte daha çok başarı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine değinen Kovaçevski, "Bu, enerji arzında güvenlik anlamına gelir." ifadesini kullandı.

.Vucic de "Daha yüksek miktarlarda doğal gaz almaya hazır olacağız." dedi.

PROJENİN 2023 SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Dedeağaç Limanı'nın 17,6 kilometre güneybatısında demirleyecek LNG depolama ve gazlaştırma yüzer terminalinin 153 bin 500 metre küplük kapasiteye sahip olması ve ulusal gaz iletim sistemine yıllık yaklaşık 5,5 milyar metre küp tedarik sağlaması bekleniyor.

363 milyon 700 bin avroluk bütçeye sahip projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor..

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