Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Sonunda üstünlüğü kabul ettiler!

Türkiye'nin havada ve karada olduğu gibi denizdeki hakimiyeti de yerli ve milli atılımlarla gittikçe kuvvetleniyor.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenle birlikte Mavi Vatan'ın yeni gücü Pirireis Denizaltısı hizmete alındı.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Düzenlenen açılış töreni Yunan basınında oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

"Türkiye'nin deniz altı üstünlüğü stratejisi" olarak yorumlanan bu hamle Yunan basınında korkuya neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pirireis'in özelliklerinin yer aldığı haberlerde denizaltının stratejik önemine dikkat çekildi.