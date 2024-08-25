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Gündem Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Sonunda üstünlüğü kabul ettiler!
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Sonunda üstünlüğü kabul ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:30:00 -
Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Sonunda üstünlüğü kabul ettiler!

Mavi Vatan'ın yeni gücü Pirireis'in suya indirilmesi, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Haberlerde "Türkiye'nin deniz altı üstünlüğü stratejisi" olarak yorumlandı.

Türkiye'nin havada ve karada olduğu gibi denizdeki hakimiyeti de yerli ve milli atılımlarla gittikçe kuvvetleniyor.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenle birlikte Mavi Vatan'ın yeni gücü Pirireis Denizaltısı hizmete alındı.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Düzenlenen açılış töreni Yunan basınında oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

"Türkiye'nin deniz altı üstünlüğü stratejisi" olarak yorumlanan bu hamle Yunan basınında korkuya neden oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pirireis'in özelliklerinin yer aldığı haberlerde denizaltının stratejik önemine dikkat çekildi.

"TCG PİRİREİS Denizaltısı" Mavi Vatan ile buluştu
"TCG PİRİREİS Denizaltısı" Mavi Vatan ile buluştu

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"TCG PİRİREİS Denizaltısı" Mavi Vatan ile buluştu

İşte muhteşem özellikleri! PİRİREİS koptu geliyor
İşte muhteşem özellikleri! PİRİREİS koptu geliyor

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Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek

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