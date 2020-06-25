Yunanistan'dan skandal 'Türkiye' hamlesi

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya Camii'yi açma planları ile ilgili bir mektup yazdı.

Yunan haber sitesi Kathimerini’nin İngilizce sitesine göre Mendoni, “Anasoyfa’nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir” iddiasında bulunduğu mektubunda Ayasofya’nın 1934 yılında M Kemal tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.

Mendoni, mektubunda, “Türkiye’yi fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle” suçlayarak bir skandala imza attı.

Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye’nin Ayasofya’yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO’dan önce izin alması gerektiğini ileri sürdü. BBC’deki habere göre Mendoni, Türkiye’nin onay almadan Ayasofya’yı cami yapması halinde UNESCO’yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini savundu.