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Dünya Yunanistan'dan Putin'i çıldırtacak karar
Dünya

Yunanistan'dan Putin'i çıldırtacak karar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus siyasetçiyi istenmeyen adam ilan etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:35:00 -
Yunanistan'dan Putin'i çıldırtacak karar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 12 Rus Diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Açıklamada Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı.

Söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığı belirtildi.

Bakanlıktan bir yetkili de Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini ifade etti.

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