Yunanistan'dan provokasyon! Bakın ne yaptılar

Türkiye ve Yunanistan arasında 'Oruç Reis' ile Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başlanması ile diplomatik gerginlik yaşanırken, ülkenin Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası'nın Limanağzı bölümüne, Kaş'tan çıplak gözle görülebilen dev Yunan bayrağı dikildi. 29 Ekim kutlamaları öncesi Meis Adası'na dün gece veya bu sabah çekildiği tahmin edilen Yunan bayrağını görenler şaşırdı.

Türkiye, bugün Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği tatbikata ilişkin, Yunanistan da yarın yapacağı tatbikatın Navtex bildirimlerini geri çekmişti. Karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilen Navtex iptallerinden sonra dev Yunan bayrağının dikilmesi, tepkilere sebep oldu. İlçede yaşayanlar, 29 Ekim kutlamaları öncesi Yunan bayrağının dikilmesinin, 'provokasyon' niteliğinde olduğunu belirtti.

Başkan Mutlu Ulutaş: Provokasyon amaçlı

Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, Yunanistan'ın dev bayrak açmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu bildirerek, Türkiye'nin aklıselim yol izlediğini kaydetti.

29 Ekim kutlamaları ile ilgili ilçede de farklı etkinlikler olacağını, Meis'in tam karşısındaki Gedi Efe Dağı'na bugün ve yarın lazerlerle Türk bayrağı yansıtacaklarını bildiren Başkan Ulutaş, "Ayrıca bayram kutlamaları kapsamında 17 pare top atışı olacak. Sanırım bu etkinlikleri duyup Meis Limanağzı'na böyle bir bayrak diktiler. Biz hakkımızı, hukukumuzu her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Niye böyle bir şey yaptılar; kendilerine sormak lazım. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi 70 tekne ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.