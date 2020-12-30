Yunanistan'dan provokasyon! Ardahan'a 'Doğu Pontus' dediler

Yunanistan'da yayın yapan Pontus News gazetesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı Posof elmasının haberine yer verirken, satır aralarında Ardahan'ı Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Türkiye'nin en uzak, en fakir ve en küçük ili diye tanıttı.

Ardahan'ı 'Doğu Pontus' diye tanıttı

Ardahan'ı "Doğu Pontus" şehri diye tanıtarak skandal bir habere imza atan Yunan gazetesi Pontus News, şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin en ücra, en fakir ve en küçük illerinden biri olan Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Ardahan'da ve özellikle Posof ilçesinde kendine özgü özelliklere sahip çeşitli elmalar yetiştirilmektedir. Ancak bu elma çeşitlerinden en dikkat çekeni ise içi de dışı gibi kırmızı olan elma işte bu özelik bu elma türünü ünlü yapan şeydir."

Posof Elması için adım attılar

Gazete, Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci'nin Posof Elmasının tanıtımı için gerekli başvuruların yapıldığı ve coğrafi işaret için çalışmaların sürdüğü açıklamalarına da yer verdi.