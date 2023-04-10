Yunanistan'dan jet füze sistemleri hamlesi: İsrail'den Spike alımı için servet değerinde anlaşma imzaladı
Yunanistan, İsrail'den Spike füzesi alıyor. Atina ve Tel Aviv, tanksavar füzeler için 370 milyon euroluk anlaşma imzaladı. dünyayı şaşırtan hamle!
İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya ilişkin mesaj paylaştı.
İki ülkenin Savunma Bakanlıkları arasında hükümetler arası savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.
Anlaşmaya göre İsrail Yunanistan'a Spike NLOS füzeleri satacak. Füzelerin Atina'ya maliyeti ise 370 milyon euro.
Füzeleri, İsrail'in devlet savunma sanayi şirketi Rafael üretecek.
Rafael yapımı tanksavar güdümlü füzeler birçok Avrupa Birliği ve NATO ülkesi tarafından kullanılıyor.
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