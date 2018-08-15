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Yunanistan'dan Hulusi Akar'a kritik davet!

2 Yunan askerinin tahliye edilmesinin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:26
Yunanistan'dan Hulusi Akar'a kritik davet!

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:26
  1. Edirne
  2. Türkiye
  3. yunanistan
  4. hulusi akar
  5. Panos Kammenos
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