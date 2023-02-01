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Dünya Yunanistan'dan dikkat çeken 'Türk' açıklaması! 'Defalarca ispatlandı'
Dünya

Yunanistan'dan dikkat çeken 'Türk' açıklaması! 'Defalarca ispatlandı'

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve milletvekili Yorgos Katrugalos, Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının kendilerini Türk olarak tanımlayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:19:00 -
Yunanistan'dan dikkat çeken 'Türk' açıklaması! 'Defalarca ispatlandı'

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve milletvekili Yorgos Katrugalos, Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının kendilerini Türk olarak tanımlayabileceğini söyledi.

Siros Adası'nda SYRIZA'nın düzenlediği etkinlikte konuşan Katrugalos, Batı Trakya'daki azınlığın üç farklı unsurdan oluştuğunu savundu.

"İsteyen ben Türk'üm diyebilir"

Azınlık mensuplarının kendilerini Türk olarak tanımlama haklarının bulunduğunu vurgulayan Katrugalos, "İsteyen ben Türk'üm diyebilir. Böyle bir hakkın var olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından defalarca ispatlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"AİHM karar herkese istediği gibi kendini tanımlama hakkı veriyor"

Katrugalos, Yunan devleti tarafından, adında Türk kelimesi bulunduğu için tabelası indirilen İskeçe Türk Birliği (İTB) konusuna da değinerek, şöyle konuştu:

"İskeçe Türk Birliği 1930'lu yıllardan beri vardı ve bir sorun teşkil etmiyordu. 1980'li ve 90'lı yıllarda bu ismin kullanılmasına karşı çıktık. Ancak AİHM, bize, herkesin kendini istediği gibi tanımlama hakkına sahip olduğunu söyledi. Tekrar etmek gerekirse azınlık dini bir azınlık, Müslüman bir azınlıktır. AİHM kararı, uluslararası hukukun ötesinde, herkese istediği gibi kendini tanımlama hakkı veriyor."

Batı Trakya'daki Türklerin etnik kimliğini reddetme politikası devam ediyor

Batı Trakya'da 1990'ların başından bu yana Türklerin gördüğü baskının giderek azalmasına ve vatandaşlık haklarında kayda değer gelişmeler olmasına rağmen Yunanistan, buradaki Türklerin etnik kimliğini reddetme politikasını sürdürüyor.

AİHM'nin aksi yöndeki kararlarına rağmen Yunanistan, adında Türk kelimesi bulunan derneklerin resmi olarak faaliyet göstermesine izin vermiyor.

 

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