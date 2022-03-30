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Dünya Yunanistan'dan ayçiçek yağı kararı
Dünya

Yunanistan'dan ayçiçek yağı kararı

Dünya genelinde büyük bir gıda krizi yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle Yunanistan Tarım Bakanlığı, süpermarketlere ve diğer gıda perakendecilere stok yapılması yönünde çağrı yapmıştı. Bakanlık bu kez ayçiçek yağı için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 07:48:00 -
Yunanistan'dan ayçiçek yağı kararı

Yunanistan Tarım Bakanlığı gerekirse ayçiçeği yağı üretimini arttırabileceklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ortaya çıkan tedarik krizinde artan fiyatların enflasyonu tetiklediği ülkede ayçiçek yağı üretiminin biyoyakıtlardan evsel tüketime kaydırılabileceği belirtildi.

Yunanistan'da şu ana kadar herhangi bir gıda eksikliği bulunmadığı belirten tarım bakanlığı, başbakanın yönettiği bakanlar toplantısı sonrasında bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada ayçiçek yağında iç üretimi arttırmanın mümkün olduğu, aynı zamanda biyoyakıt ve iç kullanım açısından dağıtımda iyileştirme yapmak suretiyle evsel tüketim için ayrılan miktarın arttırılabileceği kaydedildi.

Hükümet süpermarketler ve diğer gıda perakendecilerinden un, tahıl, gübre, hayvan yemi, ayçiçeği ve diğer sebze yağları ile ilgili stok bildirimi yapması istedi. Yunan tüketiciler Ukrayna'daki savaşın yarattığı panik havasıyla bu tür ürünleri stoklamaya çalışmış, süpermarketler, artan talebin ardından ön tedbir amacıyla un ve ayçiçeği yağı satışına sınırlama getirmişti.

Yunanistan'da enflasyon son 25 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Artan enerji, konut ve ulaşım fiyatları sebebiyle resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 7,2 oldu.

Yunanistan, AB'nin 2023-2027 mali döneminde Yunan çiftçilere yeni teşvikler kapsamında yumuşak tahıl ve mısır üretimi için hibelerin onaylanmasını bekliyor.

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