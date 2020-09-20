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Siyaset Yunanistan'daki skandala ilişkin İbrahim Kalın'dan sert açıklama
Siyaset

Yunanistan'daki skandala ilişkin İbrahim Kalın'dan sert açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakaret içerikli manşet adan Yunan paçavrası hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “En şiddetli bir şekilde kınıyorum, lanetliyorum; bu bir provokasyondur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:20:00 -
Yunanistan'daki skandala ilişkin İbrahim Kalın'dan sert açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Yunanistan’da yayın yapan bir paçavranın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfür ve hakaret içerikli yayın yapmasını şiddetle kınadığını söyledi. Manşeti, telin ettiğini ve lanetlediğini belirten Kalın, bu başlığın basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti ile ilgisi olmadığını ifade etti. Kalın, “Bu bir provokasyondur” dedi.

Yunanistan ile yapılan görüşmelere de değinen Kalın, “Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda” diye konuştu. Kalın, yakın vadede görüşmelerin dvam ettiğini, istikşafi görüşmelerin tekrar başlayabileceğini aktardı.

Macron’un Türkçe mesajı

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşıma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kalın, bunun sempatik bir adım olduğunu ama lafızdan çok mananın önemli olduğunu söyledi. İbrahim Kalın, “Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Kalın, Macron’un dünya siyasetini doğru okuyamadığını ekledi.

Yaptırım ve tehditler sonuç vermez

Türkiye’ye karşı yaptırım, şantaj ve tehdit dilinin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler” değerlendirmesinde bulundu.

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