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Dünya Yunanistan'daki rezalete ilişkin yeni açıklama
Dünya

Yunanistan'daki rezalete ilişkin yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-05 09:16:00 -
Yunanistan'daki rezalete ilişkin yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde, Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Narlıköy‘de (Polianthos), kimliği belirsiz kişiler Müslüman köy mezarlığına girilerek mezar taşlarını kırıldı. Rezilliğe ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Narlıköy köyünün Müslüman mezarlığına gece geç saatte geldiği iddia edilen kişiler tarafından mezar taşları kırıldı. Sabah erken saatlerde durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar taşlarını yerinden söken ve kıran saldırganlar hakkında inceleme başlatırken Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Milletvekili Burhan Baran sosyal medya hesapları üzerinden kınama yayımladılar.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif “Gümülcine -Narlıköyde soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir” dedi.

İskeçe Milletvekili Burhan Baran, “Narlıköy'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce köy mezarlığına ve tüm kutsallara yapılan saldırıları kınıyorum. Sebep olanların, yapanların en kısa sürede yakalanıp kanun önüne çıkartılması kolluk güçlerinden beklentimdir. Halkımızı olay aydınlatılıncaya kadar sağduyulu olmaya davet ediyorum” dedi.

Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı
Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

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Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı
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