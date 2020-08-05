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Aktüel

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:54:17 -
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın liman kenti Dedeağaç'ta sığınmacıları taşıyan bir aracın devrildiği kazada 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacıların bulunduğu bir araç, Egnatia karayolunda seyir halindeyken 04.00 sularında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Dedeağaç Hastanesi'ne kaldırıldığı, kazanın nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

Dedeağaç, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.

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