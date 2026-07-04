Türkiye'yi beğenmeyenlere ibret olsun! Amerika'da polisin 'ikna' yöntemi kurşun yağmuru

Türkiye'nin adalet ve güvenlik sistemini her fırsatta karalayıp Batı'yı medeniyetin beşiği görenlerin hayran olduğu ABD'de, insan hayatının ne kadar ucuz olduğu bir kez daha kanıtlandı. 59 yaşındaki kadın Rosalia Hodges, polis ekipleri tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ülkede son dönemde tırmanışa geçen polis şiddeti ve orantısız güç kullanımı tartışmalarını yeniden alevlendiren olaya ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.