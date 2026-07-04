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Dünya Türkiye'yi beğenmeyenlere ibret olsun! Amerika'da polisin 'ikna' yöntemi kurşun yağmuru
Dünya

Türkiye'yi beğenmeyenlere ibret olsun! Amerika'da polisin 'ikna' yöntemi kurşun yağmuru

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Türkiye'nin adalet ve güvenlik sistemini her fırsatta karalayıp Batı'yı medeniyetin beşiği görenlerin hayran olduğu ABD'de, insan hayatının ne kadar ucuz olduğu bir kez daha kanıtlandı. 59 yaşındaki kadın Rosalia Hodges, polis ekipleri tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ülkede son dönemde tırmanışa geçen polis şiddeti ve orantısız güç kullanımı tartışmalarını yeniden alevlendiren olaya ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Florida eyaletinde, elindeki bıçağı bırakmayı reddederek polislere "Sizi öldüreceğim." diye bağıran bir kadın, polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Son yıllarda ABD içerisinde polislerin vatandaşlara yönelik kullandığı orantısız güç, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle bu yılın başlarında Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) federal polislerinin bir hemşire ve 3 çocuk annesi kadını öldürmesi, ABD içerisinde ayaklanma yaratmıştı.

KOMŞUSU ŞİKAYET ETTİ

Bu kapsamda yeni bir olay daha yaşandı.

Florida eyaletinde bir kadın, komşusu Rosalia Hodges'ı evde çığlık attığı gerekçesiyle polise şikayet etti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri kapıyı çaldığı anda Hodges, elinde büyük bir bıçakla dışarı, polislerin üzerine doğru yürümeye başladı.

"BIÇAĞI BIRAK"

Bıçağı görünce hızla bahçeden geri kaçarak sokaktaki yola doğru çekilen polisler, "Bıçağı bırak." diye kadını uyardı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Hodges bıçağını bırakmayarak polislerin üzerine "Sizi öldüreceğim." diyerek yürümeye devam etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadının tavrı üzerine polisler kadını ikna etmeyi bırakıp kadının üzerine ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Mehmet

ABD'deki orantısız güç kullanımıyla ilgili endişe verici haberler tekrar karşımıza çıkıyor. Florida'da Rosalia Hodges adlı bir kadının komşusu tarafından polis çağırtılması sonucu, elinde bıçakla polislerin üzerine doğru ilerlemesi ve polislerin ateş açması neticesinde hayatını kaybetmesi çok üzücü. Türkiye'de Allah korusun böyle olaylar yaşanmaz, vatandaşlarımızın güvenliği Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde sağlam adımlarla güçlendiriliyor. Bu tür olayların önüne geçilmek için ABD'nin içinde bulunduğu kaos ortamı gözden geçirilmeli ve haklı sebeplerle yapılan müdahalelerin hukuk çerçevesinde yapılması şarttır.
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