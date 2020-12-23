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Gündem Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı
Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Yunanistan'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, deprem Atina'nın kuzey batısındaki Fakis bölgesinde yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:49:00 - 2020-12-23 19:03:02
Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Merkez üssü Yunanistan'ın Fakis bölgesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika bilgisi olarak geçtiği deprem Türkiye Saati İle 17.58'de yaşandı.  AFAD depremin derinliğinin ise 7.35 kilometre olduğunu belirtti.

Türkiye'den depreme en yakın nokta ise 352 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Uğurlu köyü.

 

 

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