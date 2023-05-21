  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masaya muhalif olanı hedef tahtasına koyuyorlar! Fatih Portakal'dan Sinan Oğan'a Muharrem İnce benzetmesi

'HÜDA PAR'lılar kızlarını okutmuyor' diyenler bunu bilmiyor mu?

Ekrem'i gören İstanbullu şaşkına döndü

Muhalefetin iki yüzlülüğü daha güzel anlatılamazdı! Fatih Erbakan böyle ayar çekti...

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!

Milli savaş gemileri Malezya’da boy gösterecek!

Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu: Bugünden itibaren...

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz

BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler! Komşularla olumlu sinyaller verildi
Dünya Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu
Dünya

Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 23:37:00 -
Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların 85’inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81’ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 85’ininden fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) oyların yüzde 40,80’ini alarak seçimin galibi olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

ND’nin ardından Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 20,06’sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 11,62’sini, Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,17’sini, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 4,47’sini aldı.

Seçime katılan 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasından toplam 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı. Seçime dair resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

“Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir"

Miçotakis ilk seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kazandıkları seçim zaferini kutlayarak, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile yönetmek için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem yeni seçimlere doğru yolumuza hız vermemizi sağlıyor. Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çipras ise Miçotakis'i arayarak genel seçimlerde kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti.

PASOK lideri Nikos Androulakis ise yaptığı açıklamada, partisinin elde ettiği başarıyı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bugün bu büyük zafere imza atan her Yunan kadın ve erkeğe yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Hükümet kurulmazsa 2. tura gidilecek

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46’lık oy oranına ulaşamazken, Yeni Demokrasi’nin partiler arasında işbirliği yaparak koalisyon hükümeti kurmaması halinde seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir parti oyların yüzde 38’ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23